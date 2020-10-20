2020/10/20 | 15:37 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مباشر: ارتفعت أرباح وإيرادات شركة "بروكتر آند جامبل" خلال الربع الأول لها من العام المالي 2021 بأكثر توقعات المحللين.وكشفت نتائج أعمال الشركة الأمريكية العاملة

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