لليوم الثاني... اصابات كورونا في الاقليم تتجاوز الألف اصابة

2020/10/20 | 15:38 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت وزارة الصحة في اقليم كوردستان، اليوم الثلاثاء، عن تسجيل 1010 اصابات جديدة بفايروس كورونا المستجد، ووفاة 24 مصابا بالفايروس المستجد خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وقالت الوزارة في بيانها رقم 237 وحصل PUKmedia على نسخة منه، ان الموقف الوبائي لفايروس كورونا هو كالتالي:

1- الفحوصات:

* اجراء 5885 فحصا جديداً.

* 1937 في اربيل ، 633 في السليمانية، 167 في كرميان، 102 في رابرين، 3001 في دهوك، و45 في حلبجة.

2- الاصابات:

* 1010 اصابة جديدة.

* 305 في اربيل ، 164 في السليمانية، 28 في كرميان، 40 في رابرين، 445 في دهوك، و28 في حلبجة.

3- الشفاء:

* 353 حالة جديدة.

* 119 في اربيل ، 17 في السليمانية، 33 في كرميان، 166 في دهوك، و18 في حلبجة.

5- الوفيات:

* 24 حالة وفاة.

* 6 في اربيل ، 10 في السليمانية، 5 في دهوك، و3 في حلبجة.

6- المجموع الكلي:

* العزل الصحي: مجموع المواطنين الذين دخلوا العزل الصحي 21871 مواطناً، المغادرون للعزل الصحي 21871 مواطناً.

* الفحوصات: مجموع الفحوصات 577120 فحصا، 207137 في اربيل ، 20168 في السليمانية، 18488 في دهوك، 2183 في حلبجة.

* الاصابات: مجموع الاصابات 61703 اصابة، 22275 في اربيل ، 19665 في السليمانية، 17637 في دهوك، 2126 في حلبجة.

* الشفاء: مجموع حالات الشفاء وصلت الى 38186 حالة، 16516 في اربيل ، 11254 في السليمانية، 8364 في دهوك، 2052 في حلبجة.

* الراقدون في المستشفيات: مجموع الحالات 23348 حالة، 5738 في اربيل ، 8714 في السليمانية، 9736 في دهوك، و60 في حلبجة.

* الوفيات: مجموع الوفيات بلغ 2211 حالة، 652 اربيل ، 1100 في السليمانية، 388 في دهوك، و71 في حلبجة.

PUKmedia خاص‌

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