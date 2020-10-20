التدهور والازدهار في العراق، تدهور شامل وازدهار فاقع - مصطفى محمد غريب

2020/10/20 | 15:40 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#مصطفى_محمد_غريب كثيراً من المرات المؤلمة نتحدث عن التدهور بالمعنى الضيق وليس الشامل باعتبار هناك امل يحذونا التريث في إطلاق احكاماً قد تكون انفعالية وقتية، وفي الوقت نفسه يقوم امام بؤبؤ اعيننا ازدهار من نوع خاص..



فالتدهور اولاًـــــ تدهور سياسي ـــــ تدهور اقتصادي ــــــ تدهور اجتماعيـــــ تدهور معيشيـــــ تدهور ثقافيـــــ تدهور مالي في المالية العامة ـــــ تدهور في العلاقات الخاصة وا ......





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