2020/10/20 | 15:40 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#مصعب_قاسم_عزاوي تعرّف الكوابيس عند الأطفال من وجهة النظر الطبية بأنّها تلك الحالة التي تقطع السير الطبيعي للنوم وتظهر على شكل رؤى من مكونات يومية حياتية أو معطيات خيالية وتبدو بأنّها تهدد وجود الطفل وأمنه الجسدي والنفسي، أو تشوه رؤيته لنفسه أو رؤية الآخرين عنه، وغالباً يستطيع الطفل تذكر تفاصيل الكابوس بشكل دقيق عقب الاستيقاظ وبشكل دقيق جداً، وهذا ما يجعل العودة للنوم عملية صعبة في الكثير من الأحيان التي تترك الطف ......





ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الكوابيس عند الأطفال - مصعب قاسم عزاوي) نشر أولاً على موقع (الحوار المتمدن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الكوابيس عند الأطفال - مصعب قاسم عزاوي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحوار المتمدن).