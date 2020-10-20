إسقاط تهم تعاطي المنشطات بحق بطلة العالم البحرينية

2020/10/20 | 15:42 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أسقطت وحدة النزاهة في الاتحاد الدولي لألعاب القوى، الثلاثاء تهم تعاطي المنشطات الموجهة لبطلة العالم في مسافة 400 متر البحرينية سلوى عيد ناصر.

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