2020/10/20 | 15:43 - المصدر: الصحافة المستقلة

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المستقلة/- أعلنت وزارة الصحة والبيئة العراقية اليوم الثلاثاء الموقف الوبائي اليومي لاصابات فايروس كورونا في العراق

التدوينة العراق يعلن الموقف الوبائي لكورونا ويسجل قرابة 4000 اصابة جديدة ظهرت أولاً على وكالة الصحافة المستقلة.

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