من جديد.. ارتفاع سعر صرف الدولار الأميركي أمام الدينار

2020/10/20 | 15:44 - المصدر: NRT عربية

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الدولار الأميركي

فوتو: أرشيف

منذ 13 دقیقة

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ديجيتال ميديا إن آر تي

ارتفع سعر صرف الدولار الأميركي، بعد ظهر الثلاثاء، بشكل ملحوظ امام الدينار العراقي.

وبلغ سعر صرف ورقة الـ 100 دولار الأميركي، بعد ظهر اليوم، 20 تشرين الأول 2020، 124,700 دينار، بعدما كان 124,450 قبل ساعات و 123,900 في افتتاح السوق صباح اليوم.

وتراوح سعر صرف الدولار في الصيرفات بشكل تقريبي بين 124,000 إلى 125,000 دينار، اما في أسواق إقليم كوردستان فقد وصل سعر صرف الدولار إلى 124,250دينار .

ر.إ

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