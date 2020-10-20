2020/10/20 | 15:44 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مركز للعلاج من كورونا

فوتو: أرشيف

منذ 23 دقیقة

806 مشاهدة

ديجيتال ميديا إن آر تي

أعلنت وزارة الصحة في اقليم كوردستان، الثلاثاء، تسجيل 24 حالة وفاة و1010 اصابات جديدة بفيروس كورونا خلال الساعات الـ24 الماضية.

وذكرت الوزارة الصحة في بيان اليوم، 20 تشرين الأول 2020، إنها "سجلت أعلى حصيلة يومية وصلت إلى 1010 إصابات جديدة و353 حالة شفاء، في عموم محافظات إقليم كوردستان خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وأضاف البيان أن الاصابات توزعت كالاتي: 305 في أربيل و 164 في السليمانية و 28 في كرميان و 40 في رابرين و 28 في حلبجة و445 في دهوك.

اما حالات الشفاء الـ 353، 119 في أربيل و 17 السليمانية و 33 كرميان و 166 في دهوك و 18 في حلبجة، فيما كانت حالات الوفاة كالتالي: 6 في أربيل و 10 في السليمانية و 5 في دهوك و 3 في حلبجة.

وبذلك يصل إجمالي الإصابات بكورونا في الإقليم إلى 63745 شخصا منهم 22906 في أربيل و 20168 في السليمانية و 18488 في دهوك و 2183 في حلبجة، فيما بلغ إجمالي الوفيات 2211 منها 652 حالة وفاة في أربيل و 1100 في السليمانية و388 في دهوك و 71 في حلبجة.

ر.إ

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (إقليم كوردستان يسجل أعلى حصيلة يومية لإصابات كورونا) نشر أولاً على موقع (NRT عربية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (إقليم كوردستان يسجل أعلى حصيلة يومية لإصابات كورونا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (NRT عربية).