2020/10/20 | 15:50 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد – واع

أعلنت وزارة الصحة احصائية جديدة بعدد الإصابات وحالات الشفاء والوفيات بفيروس كورونا في عموم البلاد.

وذكرت وزارة الصحة في موقفها اليومي تلقته وكالة الأنباء العراقية(واع)،اليوم الثلاثاء، أن "الاصابات المسجلة في عموم البلاد بلغت 3920 حالة، فيما بلغت حالات الشفاء 2602 موزعة في عموم البلاد".

وأضاف أن "حالات الوفيات في الموقف اليومي بلغت 49 حالة".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ( الصحة تسجل 3920 إصابة بكورونا وتماثل 2602 للشفاء) نشر أولاً على موقع (وكالة الانباء العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ( الصحة تسجل 3920 إصابة بكورونا وتماثل 2602 للشفاء) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة الانباء العراقية).