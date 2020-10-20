مدريد تدرس فرض حظر التجوال لمواجهة كورونا

2020/10/20 | 15:51 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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تدرس السلطات في مدريد مطالبة الحكومة الإسبانية بفرض حظر تجوال، حسب ما ذكرت صحيفة “الباييس” على موقعها الإلكتروني اليوم الثلاثاء، نقلاً عن إنريكي رويز اسكوديرو، أحد كبار مسؤولي الصحة في الحكومة المحلية.

وأفادت وكالة بلومبرغ للأنباء اليوم الثلاثاء، أن الصحيفة ذكرت أنه “لن يكون حظر التجوال قراراً يطبق في مدريد وحدها، ولن يكون الأمر سيئاً لنا، طالما أنه يمكننا تحديد الأوقات المناسبة للأنشطة الاقتصادية”، حسب اسكوديرو.

من ناحية أخرى، ذكرت محطة “لا سيكستا” على موقعها الإلكتروني، نقلاً عن مصادر لم تسمها في حكومة الإقليم، أن الإقليم يفكر في السعي إلى فرض حظر تجوال بعد رفع حالة الطوارئ المفروضة حالياً بأمر من الحكومة المركزية.

يذكر أن الإقليم الذي يضم العاصمة الإسبانية، أعلن تسجيل 29300 إصابة في الأيام الـ14 الماضية، في أكبر زيادة في عدد الإصابات في البلاد، حسب بيانات وزارة الصحة.

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