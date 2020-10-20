موقف العراق الوبائي.. تضائل عدد الوفيات ومعدلات الاصابة ترتفع مرة اخرى بكورونا

2020/10/20 | 15:54 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم-بغداد

أظهر الموقف الوبائي اليومي الخاص بفيروس كورونا المستجد، اليوم الثلاثاء (20 تشرين الأول 2020)، تضائل عدد الوفيات الناجمة عن الفيروس التاجي، فيما بيّن ارتفاع الإصابات الجديدة بالفيروس التاجي.





وبحسب جدول توضيحي صادر عن وزارة الصحة، تبيّن تسجيل 3920 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ 24 ساعة الماضية، ليرتفع عدد الإصابات الكلي إلى 434598 إصابة في عموم العراق.

وأشارت الوزارة في بيانها إلى تسجيل 3602 حالات شفاء من الفيروس التاجي خلال الـ 24 ساعة الماضية، مما يرفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 366134 شخصاً.

ولفتت إلى أن 49 حالة وفاة تم تسجيلها خلال يوم واحد، ليبلغ إجمالي حالات الوفاة الناجمة عن فيروس كورونا 10366 حالة منذ ظهور الوباء في عموم العراق.

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