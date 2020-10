تغيير ملعب الديوانية والنجف وتعديل وقت مباراة الجوية والكهرباء بعد ساعات من اعلان عن جدول المباريات من قبل التطبيعية

2020/10/20 | 16:08 - المصدر: الرياضة الان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قررت لجنة المسابقات في الهيأة التطبيعية إقامة مباراة الديوانية والنجف على ملعب الأول بدلا من ملعب كربلاء الدولي ضمن إطار الجولةالأولى من مباريات دوري الكرة الممتاز في الساعة الثالثة من يوم الأحد المقبل .فيما تم تقديم موعد مباراة القوة الجوية والكهرباء إلى الساعة السابعة مساءً على ملعب الشعب الدولي بدلا من الساعة السادسة من

