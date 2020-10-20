“أبرزها عمليات التجميل وضرب أحمد زكى لها” يسرا تكشف أسرار جديدة عن حياتها

2020/10/20 | 16:08 - المصدر: الصحافة المستقلة

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المستقلة/ منى شعلان/ أعمال سينمائية كثيرة جمعت بين الزعيم عادل إمام ، والفنانة الكبيرة يسرا ، جعلت منهما ثنائي ناجحاً بلا منازع ، وعن سر نجاحها معًا ، قالت “يسرا” :حبنا واحترامنا لبعض وللبلد، وقريبين من بعض كأصدقاء وعشرة وكفنانين قريبين جدًا من بعض ولسنا بعاد عن بعضنا حتى في طريقة التفكير ومن الممكن أن […]

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