الصحة الاتحادية: تسجيل 3920 اصابة جديدة بكورونا

2020/10/20 | 16:09 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت وزارة الصحة والبيئة الاتحادية، اليوم الثلاثاء، عن الموقف الوبائي لجائحة كورونا في عموم البلاد.

وسجلت الوزارة في موقفها اليومي للجائحة، 3920 حالة إصابة و2602 حالة شفاء و49 وفاة جديدة بالفايروس.

وبينت الوزارة ان نسبة التعافي من الفايروس بلغ 84.2%، لافتة الى ان حصيلة الوفيات الكلية بالفايروس منذ انتشار الجائحة في عموم البلاد وصل 10366.

وادناء جدول بالموقف الوبائي في عموم البلاد.

PUKmedia اعلام وزارة الصحة والبيئة‌

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