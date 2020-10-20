2020/10/20 | 16:10 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المعلومة/ بغداد..

أعلن الوكيل الاداري لوزارة النقل سلمان صدام البهادلي، الثلاثاء، عزم وزارته اختصار الوقت وتكثيف الجهود للمباشرة الفعلية بتنفيذ مشروع القطار المعلق.

وقال البهادي، في بيان تلقته /المعلومة/ على هامش اجتماع اللجنة الفنية المكلفة بانشاء المشروع، إن “الوزارة تخطوة خطوات جادة في تنفيذ مشروع القطار المعلق وسعيها الحثيث لاختيار استشاري متخصص بهذا المجال”، مبينا ان “رئاسة الوزراء والادارة العليا في وزارة النقل ستقدم كافة أشكال الدعم لهذا المشروع من اجل المباشرة بانشاء القطار المعلق في اقرب وقت ممكن خدمة للمواطن الكريم”.

واوضح الوكيل ان “طول المشروع ٢٢ كيلو متر يبدأ من الكاظمية وينتهي باسواق الشعب المركزية بـ ١٤ محطة وبطاقة استيعابية تصل الى ٣٠ الف مسافر في الساعة الواحدة، وبعمل يفوق الـ ١٦ ساعة يوميا وهو جزء من منظومة النقل الشامل لجانبي الكرخ والرصافة”.

واكد انه “تم خلال الاجتماع دراسة مراحل انشاء مشروع قطار بغداد المعلق مع الجهات المعنية”، موضحاً أن “الاجتماع تمهيدي لدراسة متطلبات الاستشاري الذي سيشرف على تنفيذ مشروع القطار المعلق”.



انتهى25س

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (النقل تفصح عن تفاصيل جديدة بشأن مشروع القطار المعلق) نشر أولاً على موقع (المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (النقل تفصح عن تفاصيل جديدة بشأن مشروع القطار المعلق) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المعلومة).