خبير قانوني أمريكي يحذر من خطر انهيار أمريكا

2020/10/20 | 16:12 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

كتب / نوري حسينو…

حـــــــذر رجل القانون والمحلل الامريكي – كيفين زيسي – حول الخوف من عواقب

انهيار أمريكا الحتمي اذا لم تغير امريكا نهجها العالمي لان الامبراطورية الامريكية تحتضر ويجب ان تحاول جعل انهيارها اذا حصـــــل بسبب أقل الاضرارالممكنة لبقية العالم وكذلك

للشعب الامريكي.



وعليه يجب على أمريكا الخروج ليس فقط من أفغانستان وانما من الشرق الاوسط وأفريقيا والتوقف عن كونها أمبراطورية عسكرية عالمية وهي بحاجة الى اعــــــادة

صياغة علاقاتها الخارجية مع جميع دول العالم .



وهناك كثيرون في أمريكا يعملون علـــــى

هذه التغييرات .

وكان وزيرالدفاع الامريكي – مارك أسبر – قد أعلن بان 3500 جندي أمريكي سيعودون

من أوربا الى أميركا في اطارخطة لاعادة التموضع .



وتشمل الخطة ارسال سرب مـــــــن

المقاتلات الى ايطاليا لحماية جنوب أوربا وتغيير مقر قيادة العمليات الخاصة الامريكية الى

بلجيكا بدلا من المانيا.



وان أمريكا سترســــــل المزيد من القوات الى بولندا ودول البلطيق

واعادة التموضع العسكري في أوربا وسيشكل تغيير ستراتيجيا لردع روسيا وان العملية

ستكلف مليارات الدولارات!.



وان ثلاثة ألوية ستنقل من المانيا الى بلجيكا وان مقر قيادة

العمليات الخاصة للجيش الامريكي ستننقل أيضا الى بلجيكا!.

وكان الرئيس – ترامب – قد رشح ضابط متقاعد يعرف بمعارضتة الصريحة لنشـــــر

قوات أمريكية خارج الحدود لتولي منصب ســـفير الولايات المتحدة لدى المانيا الحليفة

في حلف شمال الاطلسي ” النانو ” والتي قرر– ترامب – سحب قواته العسكرية منها.

وينتقد (ترامب) نشر قواته خارج الحدود بسحب 9500 عســــــــــكري من المانيا بعد

اتهامها بالتعامل بطريقة غير منصفة مع أمريكا على صعيد التجارة!…

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