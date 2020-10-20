ترامب: لن تكون هناك إغلاقات جديدة للاقتصاد

2020/10/20 | 16:13 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب، الثلاثاء، إنه لن تكون هناك أي إغلاقات جديدة للاقتصاد بسبب فيروس كورونا، وذلك خلال مقابلة مع قناة فوكس نيوز.

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