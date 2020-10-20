نائب: زيارة الكاظمي لأوروبا قد تحرر العراق من هيمنة “القطب الواحد”

2020/10/20 | 16:13 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

رجح عضو لجنة العلاقات الخارجية النيابية مختار الموسوي، اليوم الثلاثاء، أن تساهم الجولة التي يجريها رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي إلى أوروبا، بـ”تحرير” العراق من هيمنة ما وصفه بـ”القطب الواحد”.

وقال الموسوي في تصريح صحفي، إن “ما نتمناه ان تكون زيارة رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي الى فرنسا وبريطانيا وروسيا مثمرة وتصب في مصلحة العراق وشعبه، وتساهم في تحرير العراق من هيمنة القطب الواحد وهو الطرف الأمريكي في العديد من الجوانب”.

وأضاف أن “هناك قطاعات عديدة يحتاجها العراق من الدول المتقدمة وخصوصا في الجانب الاقتصادي في ظل الازمة الحالية”.

وتابع الموسوي، ان “الشركات الفرنسية لديها خبرة وأوليات بالعمل في العراق منذ عهد النظام السابق، بالتالي فهي على دراية ومعرفة باجواء العراق وتستطيع تقديم الكثير للبلد اقتصاديا واستثماريا”.

ولفت الى ان “اي زيارة او اي اتفاقيات يتم التوقيع عليها لن تكون ذات جدوى ما لم يتم متابعتها من قبل الوزارات المعنية بالامر”، مؤكداً أن “هناك تقصيراً واضحاً في متابعة اتفاقيات سابقة أبرمت مع العديد من الدول وتم اهمالها نتيجة لتغير الحكومات وفترة الفراغ الحكومي وحكومة تصريف الأعمال ما ادى الى ضياع العديد من الفرص الاستثمارية والاقتصادية على العراق”.

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