مستقبل الإسلام السياسى فى مصر - رياض حسن محرم

2020/10/20 | 16:15 - المصدر: الحوار المتمدن

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#رياض_حسن_محرم فى الحقيقة أنه منذ محاولات "سيد قطب" الفكرية ادخال دماء اديلوجية جديدة الى الفكر الإسلاموى فى خمسينيات وستينات القرن الماضى، وتجديد الحركة المتجمدة لحماعة الإخوان المسلمين بعد أكثر من ربع قرن على تأسيسها، فان تطور النظرية الفكرية لديهم قد توقف "أو كاد" تاركا فجوة معرفية لم تمتلإ الاّ ببعض الممارسات العنفية العقيمة على هامش المجتمع، من محاولات دؤوبة للإستيلاء على قمة السلطة والسعى من خلالها الى اعا ......





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