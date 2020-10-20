اندلاع حريق في شارع الوقف السني

2020/10/20 | 16:15 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس

افادت مديرية الدفاع المدني، الثلاثاء، ان حادث حريق اندلع داخل مخزن للأخشاب في منطقه سبع ابكار شارع الوقف السني.





وذكرت المديرية في بيان، تلقى "ناس" نسخة منه، (20 تشرين الاول 2020)، ان "فرق الدفاع المدني تباشر بعمليات مكافحة النيران من أربع جهات وتم تعزيز الموقع بفرق أختصاصية اضافيه بأشراف مدير عام الدفاع المدني اللواء كاظم سلمان بوهان".

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