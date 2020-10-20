واتساب يستعد لطرح ميزة طال انتظارها

2020/10/20 | 16:17 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {دولية: الفرات نيوز} يعتزم تطبيق التراسل الفوري الشهير "واتساب" إلى إضافة ميزة جديدة ستحقق له مزيدا من التنافسية مع التطبيقات الأخرى المشابهة ولاسيما تطبيق "زووم".

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