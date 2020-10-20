الصحة تسجل أكثر من 3900 إصابة جديدة بفيروس كورونا

2020/10/20 | 16:21 - المصدر: الترا عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ألترا عراق ـ فريق التحريرأعلنت وزارة الصحة والبيئة، الموقف الوبائي الخاص بفيروس كورونا.

وسجلت الصحة بحسب الموقف الوبائي الذي تلقى "ألترا عراق"، نسخة منه، "3920، إصابة جديدة بفيروس كوورنا، فيما بلغت حالات الشفاء 2602، بينما وصلت حالات الوفاة إلى 49 حالة".

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