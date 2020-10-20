طرح استجواب وإقالة وزير المالية نيابياً لسبب وحيد - عاجل

2020/10/20 | 16:25 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم _ متابعة

أكد عضو مجلس النواب، بهاء الدين النوري،، أن البرلمان تقدم بطلب لاستجواب وزير المالية، علي علاوي، فيما رجح تصويت أعضاء المجلس على إقالة الوزير.

وقال بهاء الدين النوري، في مقابلة متلفزة تابعتها (بغداد اليوم)، إن "رؤساء الكتل السياسية لا يتدخلون في القضايا الخدمية التي تخص المحافظات، كما انه لا توجد سيطرة مطلقة من رؤساء الكتل على اعضائهم في البرلمان".

وأضاف النوري، ان البرلمان "طلب من حكومة الكاظمي بعدما أرسلت قانون الاقتراض الثاني، أبواب صرف الأموال، حتى يقر النواب قانون الاقتراض الثاني".".

وأكد النائب في البرلمان، قرب "استجواب وزير المالية، علي علاوي بسبب سوء ادارة الازمة"، مرجحا "تصويت مجلس النواب على اقالته".

وانتقد عضو المالية، احمد مظهر الجبوري، الإثنين، (19 تشرين الأول، 2020)، ما قدمه وزير المالية، على علاوي، من حلول بشأن الأزمة المالية التي تمر بها البلاد واصفاً اياها بالعقيمة وبإمكان أي موظف في الوزارة التفكير بها.

وقال الجبوري في حديث لـ(بغداد اليوم)، إن "كل الحلول التي قدمها وزير المالية لتقليل مخاطر الأزمة المالية التي تمر بها البلاد، عقيمة وبإمكان أي موظف في وزارة المالية تقديمها"، مبينا أن "حلول التي قدمها عبر الاقتراض لا يعبر عن سياسة ستراتيجية ومالية واضحة".

واضاف أن "الاجيال القادمة ستتحمل وزر السياسات المالية الخاطئة والمبنية على الديون، ولهذا فإن البرلمان ليس لديه الرغبة بالتصويت مجددا على قانون الاقتراض".

وكان وزير المالية علي علاوي، قال أمس الأحد، إن ورقة الإصلاح شخصت برؤية علمية وموضوعية المشكلات الاقتصادية والمالية التي تراكمت عبر عقود من الزمن في البلد.

وذكر علاوي في بيان تلقته (بغداد اليوم)، أن "ورقة الاصلاح شخصت برؤية علمية وموضوعية المشكلات الاقتصادية والمالية التي تراكمت عبر عقود من الزمن والتي لم تكن وليدة المرحلة الراهنة بفعل سياسات خاطئة اتعبت في السابق".

وأضاف أن "هذه المشكلات والتصدعات تحدي حقيقي يمكن التغلب عليه او تجاوزه بأسلوب التخطيط الاستراتيجي المبني على التحليل الموضوعي للواقع واستخلاص الاهداف الاستراتيجية كأولويات ملحة لمعالجة هذه المشكلات".

وبيّن أن "ورقة الاصلاح حددت بجرأة عالية أهم القطاعات الانتاجية والاقتصادية والمالية وتوسيع مجال الاستثمار والارتقاء بالقطاع الخاص على المدى القريب للنهوض بها بسرعة دعما لتحسين الدخل وخلق فرص عمل لائقة ما سيقلل من معدلات البطالة والفقر في المجتمع".

واكد على "انها ستعمل ايضاً على تفعيل المؤسسات الرسمية ومنظمات المجتمع المدني لدعم عجلة الانتاج ورفع مستوى الانتاجية التي يعول عليها كثيراً وخفض معدلات الاستهلاك".

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