عضو بالأمن النيابية يتحدث عن أسباب عدم نتائج التحقيقات أمام الرأي العام

2020/10/20 | 16:25 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

رأى عضو لجنة الأمن والدفاع النيابية، كاطع الركابي، الثلاثاء 20 تشرين الأول، 2020، إن اللجان التحقيقية التي يتم تشكيلها لكشف الحقائق في القضايا الحساسة، غالبا ما تتبع التسويف والمماطلة في عرض النتائج النهائية.

وقال الركابي في حديث لـ(بغداد اليوم)، إن "الكثير من اللجان التحقيقية التي شكلت من قبل مجلس الوزراء أو البرلمان للتحقيق في قضايا حساسة ومهمة، فشلت في تحقيق مهامها نتيجة غياب المهنية والاستقلالية لبعض أعضاءها أو بسبب المجاملة عمليات التحقيق التي تجريها".

واضاف أن "بعض اللجان توصلت إلى نتائج مهمة في قضايا متعددة، لكنها قامت بتمييعها لاسباب مختلفة، فضلا عن وجود ضغوط سياسية تفرض من قبل البعض على اللجان".

واشار الركابي إلى أن "هناك لجاناً أخرى امتلكت الشجاعة وكشفت عن مافيات الفساد وتمكنت من كشف العديد من الصفقات التي يشوبها الفساد أو ملفات تخص الأمن القومي للبلاد".

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