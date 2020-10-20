بالانفوغراف.. مسار قطار بغداد المعلق

2020/10/20 | 16:32 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اكدت وزارة النقل، اليوم الثلاثاء، ان مشروع القطار المعلق يبدأ من الكاظمية وينتهي بأسواق الشعب المركزية.

وقالت الوزارة بحسب وكالة الأنباء العراقية (واع)، ان “المشروع يتضمن 14 محطة وبطاقة استيعابية تصل إلى 30 ألف مسافر بالساعة الواحدة“.

واضافت، ان “مشروع القطار المعلق يبدأ من الكاظمية وينتهي بأسواق الشعب المركزية“.

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