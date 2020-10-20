2020/10/20 | 16:34 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المعلومة/ متابعة.

أعلنت شركة إل جي عن إطلاق أول تلفاز بشاشة قابل للف في العالم، (LG Signature OLED R)، في كوريا الجنوبية في 7 متاجر إلكترونيات استهلاكية تقع في مراكز رئيسية في جميع أنحاء البلاد.

وسيكون التلفاز الرائد متاحًا للشراء بسعر التجزئة 100 مليون وون كوري (87000 دولار أمريكي).

ويتميز التلفاز بشاشة مرنة من نوع (OLED) بقياس 65 إنشًا تستفيد من تقنية البكسل الذاتية الإضاءة والتحكم الفردي في التعتيم لتقديم جودة صورة فائقة.

وبالنظر إلى طبيعتها المرنة، يمكن للشاشة الدخول جزئيًا أو كليًا إلى قاعدتها والخروج منها، والتكيف مع نسب أبعاد مختلفة أو الاختفاء تمامًا عندما لا تكون قيد الاستخدام.

وبخلاف العتاد المتطور لأول تلفاز بشاشة قابل للف في العالم، فإن الجهاز يمثل قدرة إل جي على الابتكار وإيجاد إمكانيات جديدة تساهم بشكل مباشر في فوائد المستهلك.

ويحرر التلفاز المستخدمين من قيود الجدران، ويتيح للمالكين تنظيم بيئتهم المعيشية دون الحاجة إلى تخصيص مساحة بشكل دائم للشاشة الكبيرة التي تكون مفيدة عند تشغيلها فقط.

وسيتمكن المشترون من الاختيار بين أربعة ألوان لغطاء مكبر الصوت من الصوف، ويمكن تخصيص قاعدة الألمنيوم بنقش خاص.

ومع القدرة على التحول إلى ثلاث تنسيقات عرض مختلفة – (Full View) و (Line View) و (Zero View) – فإن تلفاز (LG Signature OLED R) يوسع تجربة المستخدم بطرق جديدة ومثيرة بفضل إتقان الشركة لتقنية (OLED).

وقال بارك هيونغ سي (Park Hyoung-sei)، رئيس شركة إل جي للترفيه المنزلي: إن التكامل السلس بين الابتكارات التكنولوجية والتصميمية التي تم توضيحها في (LG Signature OLED R) هو إنجاز غير مسبوق يستحق حقًا أن يُطلق عليه اسم عمل فني.

وأضاف: هذا منتج فاخر حقيقي يعيد تصور ما يمكن أن يكون عليه التلفاز، ويقدم هذا التلفاز الفريد تجربة مستخدم مميزة وطريقة جديدة للتفكير بينما يؤكد مرة أخرى ريادة إل جي في سوق أجهزة التلفاز المتميزة.



انتهى25س

?

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بالفيديو.. إطلاق أول تلفاز بشاشة قابل للف في العالم) نشر أولاً على موقع (المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بالفيديو.. إطلاق أول تلفاز بشاشة قابل للف في العالم) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المعلومة).