رئيس هيئة النزاهة: القضاء ضمانة أكيدة للحفاظ على إجراءات الهيئة التحقيقيَّة

2020/10/20 | 17:01 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اكد رئيس هيئة النزاهة علاء جواد حميد، اليوم الثلاثاء، ان القضاء ضمانة أكيدة للحفاظ على إجراءات الهيئة التحقيقيَّة وداعم لها.

وقالت الهيئة في بيان تلقت “تقدم” نسخة منه، ان “رئيس هيئة النزاهة علاء جواد حميد، التقى رئيس مجلس القضاء الأعلى فائق زيدان”، مبينا ان “اللقاء سلط الضوء على الطبيعة الخاصَّة والاستثنائيَّـة التي تمتاز بها قضايا النزاهة واختلافها عن القضايا الأخرى التي ينظرها القضاء، كونها ترتبط بعمل مُؤسَّسات الدولة وسمعتها على الصعيدين المحليِّ والدوليِّ”.

واضاف البيان، ان “اللقاء ناقش آليَّة العمل المُشترك بين القضاء وهيئة النزاهة الاتحاديَّة، وبحث السبل والتدابير التي تُسهِمُ في تسريع وتيرة العمل المُشترك تحت مظلَّة القانون”، لافتا الى انه “تطرق إلى الإجراءات والخطوات الواجب سلوكها في سبيل دعم جهود مكافحة الفساد الوطنيَّة بما ينسجم ومُتطلَّبات الظرف الراهن الذي يمرُّ به البلد واحتياجات المجتمع، لإنجاح البرامج والتدابير واستراتيجيات العمل التي يمكن أن تفضي إلى تضافر جهود السلطات الثلاث مع الأجهزة الرقابيَّة الوطنيَّة.

واكد رئيس الهيئة خلال اللقاء، على أن “القضاء يُعَدُّ الضمانة الأساسيَّة الداعمة والمحافظة على التوازن بين متطلبات القانون والإجراءات التحقيقيَّة التي تضطلع بها الهيئة”، موضحا أن “الجانب التحقيقيَّ يستدعي مراعاة القوانين التي تحكم عمل الهيئة وعلاقتها بالقوانين الأخرى النافذة”.

من جهته، أشار رئيس مجلس القضاء الأعلى إلى “استمراريَّة العمل مع الهيئة وبوتيرةٍ متصاعدةٍ”، مبدياً استعداد المجلس “تقديم الدعم المطلوب لجهود مكافحة الفساد والمحافظة على المال العام التي تبذلها الهيئة”.

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