الصدر يصدر بيانا بشأن “منهج التكفير”

2020/10/20 | 17:06 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اصدر زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، اليوم الثلاثاء، بيانا بشأن “منهج التكفير”.

واكد في تغريدة على موقع تويتر، ان “الاتهام بالتكفير بات امرا متعارفا مع شديد الاسف حتى ان بعضهم كالحيدري وقع في توهم ان الطوائف الاسلامية تكفر بعضها بعضا”.

وادناه نص تغريدة الصدر:-

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