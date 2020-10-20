2020/10/20 | 17:09 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مباشر: ارتفعت مؤشرات الأسهم الأمريكية في مستهل تعاملات اليوم الثلاثاء، مع آمال التوصل لاتفاق بشأن حزمة التحفيز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الأسهم الأمريكية تستهل التعاملات على ارتفاع مع آمال التحفيز) نشر أولاً على موقع (مباشر) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الأسهم الأمريكية تستهل التعاملات على ارتفاع مع آمال التحفيز) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (مباشر).