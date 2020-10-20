رئيسة جديدة لهيئة السياحة في اقليم كوردستان

2020/10/20 | 17:11 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد قوباد طالباني نائب رئيس حكومة اقليم كوردستان، يوم الثلاثاء، على أهمية قطاع السياحة وتنوع الايرادات المالية في الاقليم.

جاء ذلك خلال مراسيم مباشرة أمل جلال، في رئاسة هيئة السياحة باقليم كوردستان، بحضور قوباد طالباني نائب رئيس حكومة اقليم كوردستان ووزيرا البلديات والسياحة والتخطيط في حكومة الاقليم.

من جانبه هنأ قوباد طالباني، أمل جلال بمناسبة تسنمها المنصب، متمنيا لها النجاح في المهام الموكلة اليها، مؤكدا على اهمية الاستفادة من الفرص في القطاع السياحي في الاقليم كوسيلة لتنويع الايرادات المالية العامة وتوفير فرص عمل أكبر في اقليم كوردستان.

PUKmedia خاص

الصور: ازي عمر‌

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