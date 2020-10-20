محللان سياسيان: الكاظمي يبحث الدعم الاوروبي على اصعدة عدة

2020/10/20 | 17:11 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد محللان سياسيان ان زيارة الكاظمي الى اوروبا تأتي لبحث الدعم الاقتصادي والعسكري والسياسي الى العراق، مشيرين الى ان الكاظمي يسعى الى البحث عن الدعم المالي والصحي لمواجهة كورونا.

وكان رئيس مجلس الوزراء الاتحادي مصطفى الكاظمي قد غادر يوم الاحد الاحد المنصرم، العاصمة بغداد، متوجها الى العاصمة الفرنسية باريس في جولة اوروبية تتضمن المانيا وبريطانيا.

وحول جولة الكاظمي الاوروبية، قال المحلل السياسي علي البيدر خلال تصريح خاص لـ PUKmedia، اليوم الثلاثاء، انه بلا شك حقيبة الكاظمي ثقيلة وممتلئة ووزيارته الى اوروبا لا تقل اهمية عن زيارته الى الولايات المتحدة الامريكية.

واضاف البيدر: ان هذه الزبارة تهدف الى دعم العراق على المستويات الامنية، الاقتصادية، والسياسية، لافتا الى انه من غير الممكن نسيان ان تواجد الكاظمي في فرنسا والمانيا يؤكد انه على منفتح على كافة الاطراف الاقليمية والدولية التي تتعلق بالاتحاد الاوروبي.

واشار البيدر، ان الدول الثلاث التي يزورها الكاظمي، تشكل محطة اقتصادية عالمية وسياسية وامنية ويمكن للعراق استثمار هذه الزيارة لتطوير مؤسساته الحكومية، مشيرا الى انها ستكون داعمة لعملية الاعمار ومحاربة الفساد وكبح جماح الفاصل المسلحة وتنظيم داعش الارهابي.

أكد المحلل السياسي، ان جميع الاطراف الاوروبية تحاول مد يد العون للعراق لاخراجه وانتشاله من حافة الانهاير الامني والاقتصادي والسياسي والصحي كذلك.

وحل اعادة تأهيل مفاعل تموز النووي، أفاد البيدر، ان فتح هذا الملف صعب في الوقت الحالي وخصوصا العراق لا يمتلك موارد اقتصادية على مستو مثل هذه الملفات.

من جانبه، أكد المحلل السياسي أحمد الخضر في تصريح سابق لـ PUKmedia، يوم الاثنين، ان زيارة رئيس الوزراء الاتحادي الى اوروبا تهدف الى ايجاد دعم مالي، واعادة نشر قوات التحالف الدولي في العراق.

واضاف: ان الكاظمي سيبحث علاقات العراق من اوروبا وسبل استرجاع اموال وارصدة عراقية، مؤكدا ان الاولوية لايجاد الدعم المالي في ظل الازمة المالية الراهنة.

وكان رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي قد قال اليوم الثلاثاء خلال مؤتمر صحفي مع المستشارة انجيلا ميركل في العاصمة الألمانية برلين: جئت لبرلين لأؤكد التزام العراق بعلاقات وثيقة ورغبته بشراكة مستدامة مع المانيا، وأيضا لأنقل التقدير الكبير الذي نكنه حكومة وشعباً للمساعدة الألمانية المتواصلة للعراق في مجال مواجهة الإرهاب، في إطار التحالف الدولي المناهض لداعش، وهذه التجربة كشفت لنا مدى الترابط بين أمن واستقرار العراق وبين الأمن الأوربي، ونحن نتطلع الى مواصلة التعاون الأمني والعسكري في مكافحة الإرهاب، وخصوصاً في مجال تدريب وبناء قدرات القوات الأمنية العراقية وضمن إطار حلف الناتو.

فيما الكاظمي، مع الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون العلاقات الثنائية بين بغداد وباريس، خلال لقاء بين الكاظمي وماكرون في قصر الاليزية بالعاصمة الفرنسية باريس اليوم الاثنين، في إطار الجولة الاوروبية للكاظمي التي تتضمن زيارة فرنسا والمانيا وبريطانيا.

وجرى خلال اللقاء بحث العلاقات الثنائية بين البلدين، وسبل تطويرها، كما تم استعراض آخر التطورات الإقليمية والدولية، وتبادل وجهات النظر بشأن عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك.

وتناول اللقاء سبل تعزيز التعاون المشترك بين العراق وفرنسا، خاصة ما يتعلق بالمجالات الاقتصادية والأمنية والثقافية، وفي مجال مكافحة الإرهاب.

وأعرب الكاظمي عن تطلعه الى تمتين علاقات الصداقة القائمة بين البلدين، وتوطيد سبل التعاون المشترك، بما يعزز المصالح المشتركة بينهما، مثمنا الجهود التي تقوم بها فرنسا لإطلاق مبادرة لدعم الحكومة العراقية في تنفيذ بعض فقرات برنامجها الحكومي الإصلاحي.

PUKmedia هاميار علي‌

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (محللان سياسيان: الكاظمي يبحث الدعم الاوروبي على اصعدة عدة) نشر أولاً على موقع (الاتحاد الوطني الكردستاني) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (محللان سياسيان: الكاظمي يبحث الدعم الاوروبي على اصعدة عدة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الاتحاد الوطني الكردستاني).