إيران تبحث عن السلاح.. ودور خفي للصين عبر كوريا الشمالية

2020/10/20 | 17:15 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تحاول إيران الحصول على السلاح بأي ثمن، لتعزيز نفوذ نظام خامنئي الذي أصابه الوهن بعد أن ألغت واشنطن الاتفاق النووي، وأعادت فرض عقوبات على أنشطته المزعزعة لاستقرار المنطقة.

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