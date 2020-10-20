وكالة نون الخبرية تنشر خارطة طريق

2020/10/20 | 17:15 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت وزارة النقل، الثلاثاء، عن

المناطق التي يمر بها مشروع القطار

المعلق في بغداد.

وقالت الوزارة في بيان، ان "مشروع

القطار المعلق يبدأ من الكاظمية وينتهي

بأسواق الشعب المركزية".

واضافت ان "المشروع ي

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