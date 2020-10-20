وكالة نون الخبرية تنشر دليل الطالب للقبول المركزي في الجامعات

2020/10/20 | 17:15 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت وزارة التعليم العالي، الثلاثاء،

عن اطلاق دليل الطالب للقبول المركزي في

الجامعات العراقية للسنة الدراسية

2021/2020.

وقال المتحدث باسم الوزارة حيدر

العبودي في بيان تلقت وكالة نون

الخبرية، نسخة من

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