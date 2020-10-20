الاصابات تتجاوز حالات الشفاء .. وكربلاء تتذيل الموقف الوبائي بكورونا في العراق

2020/10/20 | 17:15 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت وزارة الصحة، الثلاثاء، عن

الموقف الوبائي اليومي لجائحة كورونا

في العراق لليوم .

وسجلت وزارة الصحة 3920 إصابة جديدة

بفيروس كورونا

كما تم تماثل 2602 مصابين بفيروس كورونا

للشفاء

كما سجلت الوزارة

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