النهج الوطني توجه إنتقادات للورقة البيضاء للإصلاح المالي

2020/10/20 | 17:17 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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ديجيتال ميديا ان ار تي

وجه رئيس كتلة النهج الوطني عمار طعمة، الثلاثاء، انتقادات للورقة البيضاء للاصلاح المالي، مشيرا الى تضمنها مقترحات مقلقة تؤدي الى اضعاف القطاع الصناعي وتبديد اصوله وبناه التحتية.

وذكر طعمة في بيان تلقى ديجيتال ميديا ان ار تي نسخة منه، اليوم (20 تشرين الاول 2020)، ان "الورقة البيضاء للإصلاح المالي والاقتصادي تضمنت مقترحات مقلقة في محور هيكلة الشركات العامة سيؤدي الى إضعاف القطاع الصناعي وتبديد اصوله وبناه التحتية"، ونشير لمجموعة أمور :

1- تقترح خصخصة الشركات الناجحة كليا او جزئيا، او تحويلها الى شركات مساهمة مختلطة، وهذا يعني منح مشيداتها وخطوط إنتاجها بأثمان بخسة ليشترك في ملكيتها واجهات الساسة المتنفذين من خلال شركات تحتكر المنافع المترتبة على هذه الخطوة.

2- يقترح تصفية الشركات غير الرابحة وهي إنما وصلت لهذا الحال بسبب ضعف دعم الحكومات المتعاقبة وإهمالها، وأظن ان دعمها بالمستلزمات اللازمة لتأهيلها وتطوير إنتاجيتها سيمكنها من التحول الى شركات رابحة تسهم في تعظيم الإيرادات وتقليل الخسائر الناتجة عن استيراد المنتوج الذي يمكنها توفيره للأسواق العراقية وتحافظ على موظفيها وتمنع تسريحهم.

3- اقترحت تحويل العمالة الفائضة الى الأشغال العامة، وفي ذلك عدة محاذير منها قد تنفذ فقرة الاستغناء عن تلك العمالة الفائضة ولاتضمن توظيفها في الأشغال العامة لان نفس الورقة البيضاء تنتقد سياسة التوظيف وتعتبرها أزيد من الحاجة الواقعية، فكيف نطمئن بتوظيف تلك العمالة بعد تصفية شركاتها او خصخصتها.

4- ان هذه الخطوة ستنهي عمل الاف الكوادر والمهارات التي اكتسبت خبرات فنية، وفي ذلك خسارة واضحة للصناعة الوطنية، فكما ان التمويل والاستثمار مهم لتطوير الصناعة فإن الخبرات والكفاءات الفنية والتخصصية عنصر ضروري للنهوض بالصناعة الوطنية.

5- نحذر من تكرار تجربة خصخصة جباية الكهرباء التي منحت نسب أرباح كبيرة للشركات الخاصة ومنحتها امتياز الانتفاع من موظفي الدولة في وزارة الكهرباء في تطبيق الجباية مع تحمل الدولة لدفع رواتبهم .

6- لو ان الدولة تتحمل مسؤوليتها في حماية المنتوج الوطني وتشديد إجراءات السيطرة والتقييم الفني على المستورد لكان خيرا من ذهابها لخصخصة أصول الشركات العامة وخطوط إنتاجها وبناها التحتية وعندها يمكن للصناعة الوطنية ان تنافس وتتعاظم ايرادات منتوجاتها بمستويات مضاعفة .

7- تشير الورقة لمخطط خفض الدعم المالي للشركات العامة بسقف 30% سنويا، وهو يعني إنهاء نشاط حتى الشركات الرابحة بعد ثلاث سنوات لفرض الأمر الواقع بقبول خصخصتها وبيعها للقطاع الخاص، فكيف ستنهض صناعة وطنية اذا كانت انشطة الشركات الرابحة سيتم إنهاؤها بعد ثلاث سنوات.

وكان عضو مجلس النواب، بهاء الدين النوري قد اعلن في وقت سابق عن تقدم البرلمان بطلب لاستجواب وزير المالية، علي علاوي، مرجحا تصويت أعضاء المجلس على إقالة الوزير.

ا.ح

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