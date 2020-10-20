كشف مواقع لإصابات الـ 513 بكورونا في الرصافة اليوم

2020/10/20 | 17:19 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد:الفرات نيوز} اعلن مدير عام صحة بغداد الرصافة، عبد الغني الساعدي، الثلاثاء، عن تسجيل 513 اصابة جديدة بفيروس كورونا بينها 291 اصابة شخصت خلال الرصد الوبائي.

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