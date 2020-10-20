النقل: مشروع القطار المعلق يبدأ من الكاظمية وينتهي بأسواق الشعب المركزية

2020/10/20 | 17:20 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- [بغداد_اين]أكدت وزارة النقل، اليوم الثلاثاء، أن طول مشروع القطار المعلق يبلغ 22 كيلومتراً يبدأ من الكاظمية وينتهي بأسواق الشعب المركزية.

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