برلمان كردستان: لا نمتلك تفاصيل عن حجم الصادرات النفطية في الاقليم

2020/10/20 | 17:21 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المعلومة / خاص…

أكد عضو اللجنة المالية في برلمان إقليم كردستان علي حمه صالح، الثلاثاء، بأن البرلمان لايمتلك إحصائية بقيمة الصادرات النفطية للإقليم.

وقال صالح لـ /المعلومة/ إن “ملف النفط واحد من أكثر الملفات المعقدة والتي تتعامل معها حكومة وتحديدا رئيسها مسرور بارزاني بسرية تامة”.

وأضاف أن “برلمان الإقليم كجهة رقابية لايعرف حجم الصادرات ولاحجم العائدات المالية من النفط، وهنالك فساد كبير بهذا الملف، نظرا لعدم وجود شركة محددة تقوم باحتساب الأرقام كما معمول به في الحكومة الاتحادية، حيث يتم التعامل مع شركة النفط الوطنية (سومو)”.

وكشف النائب عن كتلة التغيير النيابية غالب محمد، أمس الاثنين، عن وجود نحو اكثر من نصف مليون موظف فضائي يتسلمون رواتب في الاقليم دون وجه حق، مبينا أن كتلة التغيير اشتركت في الحكومة من اجل اصلاح المنظومة السياسية.



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