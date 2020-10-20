2020/10/20 | 17:25 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#دلور_ميقري 4أنجبت بيان طفلها الثالث، وكان صبياً، وهيَ ما تزال في ربيع العُمر.



إتفاقاً، أنها وضعت طفلها عقبَ انزياح شتاءٍ ثقيل عن كاهل المدينة، غطت الثلوج في أثنائه السلسلة الجبلية، لتبدو عن بعد أشبه بسحب بيضاء.



الجو السياسيّ، لم يكن أفل تجهّماً؛ وذلك بسبب إعتقال زعماء المعارضة، الذين وجهوا للديكتاتور العسكريّ في بداية العام إنذاراً بإعادة الحريات العامة وإطلاق سراح المعتقلين السياسيين ووقف حملة القمع في ......





ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (زمن موناليزا الحزينة: بقية الفصل الثالث عشر - دلور ميقري) نشر أولاً على موقع (الحوار المتمدن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (زمن موناليزا الحزينة: بقية الفصل الثالث عشر - دلور ميقري) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحوار المتمدن).