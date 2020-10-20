المنكر والمعروف - فالح مهدي

2020/10/20 | 17:25 - المصدر: الحوار المتمدن

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#فالح_مهدي قام شاب شيشاني حاصل هو وعائلته على حق اللجوء السياسي في فرنسا، يوم الجمعة 16-10-2020 بمهاجمة مدرس فرنسي وطعنه عدة طعنات في وجهه وبقية انحاء جسمه ولم يكتف بذلك بل أتم فعله كما يفعل المتطرفون المسلمون وذلك بذبحه من الوريد والى الوريد.كان جزاء قبوله هو وعائلته كلاجئ سياسي، ان قام بفعله الشنيع الذي يصعب وصفه.



المعلم في فرنسا رمزٌ بل اهم رموز الجمهورية الفرنسية.



طعنه وذبحه يعتبر من أكبر الجرائم بحق ......





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