ايقاف موظفي سجن الاصلاح المرافقين للسجين الهارب واغلاق تام للزبير للبحث عنه

2020/10/20 | 17:25 - المصدر: المعلومة

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المعلومة/خاص..

افاد مصدر في عمليات البصرة، الثلاثاء، بإيقاف موظفي سجن الاصلاح المرافقين للسجين الهارب والتحقيق معهم، مبينا ان الموظفين رافقوا السجين الى محكمة الزبير من دون دورية للقوات الامنية.

وقال المصدر لـ/المعلومة/ ان “الالية المعمول بها ترافق موظفي سجون الاصلاح والسجين دورية من الشرطة الاتحادية عند عرض السجين او المتهم الى المحكمة او نقله الى اي مكان اخر او التحقيق معه”.

واضاف ان “السجين الهارب موقوف وفق المادة 406 القتل العمد وحدد اليوم موعد عرضه على القاضي “، مشيرا الى ان “موظفي سجن الاصلاح نقلو السجين الى محكمة الزبير من دون ابلاغ الشرطة الاتحادية لمرافقتهم وبعد خروجه من المحكمة هرب السجين”.

واوضح ان “الشرطة الاتحادية اكدت ومن خلال قائدها بعدم علمها او ابلاغها بوجود سجين بحاجة لنقل الى المحكمة مما يعني تصرف شخصي من قبل موظفي سجون الاصلاح بنقله بمفردهم”، لافتا الى انه “تم ايقاف جميع موظفي سجن الاصلاح للتحقيق معهم فضلا عن تطويق المنطقة بالكامل والبحث عن السجين لحين القبض عليه”.

وافاد المصدر ان “عملية تواطؤ موظفي سجون الاصلاح لم تثبت بعد وجاري التحقيق مع الموقوفين”.

وشهد محافظة البصرة ، اليوم الثلاثاء، هروب سجين من امام محكمة الزبير اثناء نقله الى المحكمة موقوف وفق المادة 406 بقضية قتل.انتهى25و

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