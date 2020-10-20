عاجل | وزير الخارجية فؤاد حسين: فرنسا وألمانيا أكدتا مواصلتهما تقديم الدعم للعراق

2020/10/20 | 17:25 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

– وزير الخارجية فؤاد حسين: فرنسا وألمانيا أكدتا مواصلتهما تقديم الدعم للعراق.

– فؤاد حسين: فرنسا تعهدت في وقت سابق بتقديم قرض بمليار دولار للعراق.

– فؤاد حسين: من المهم بالنسبة لنا اتباع سياسة متوازنة.

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