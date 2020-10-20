وزير التخطيط: تداعيات جائحة كورونا الاقتصادية والصحية أدت لتأجيل التعداد السكاني

2020/10/20 | 17:25 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

كشف وزير التخطيط خالد بتال النجم، عن أهم أسباب تأجيل التعداد السكاني في البلاد الى العام المقبل.

البتال أكد خلال كلمة ألقاها أثناء افتتاحه المؤتمر الإحصائي السنوي الخامس عشر، بالتزامن مع احتفال المجتمع الدولي باليوم العالمي للسكان، أكد ان أسباب تأجيل إجراء التعداد السكاني تعود الى الظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد، والتداعيات الخطيرة لجائحة كورونا، وما خلفته من أزمات اقتصادية ومالية، مشيرا في ذات الوقت الى أهمية الوصول الى البيانات الحقيقية لتحقيق العدالة الاجتماعية، والقضاء على الفساد الإداري والمالي، وتصحيح المسار الاقتصادي للبلد، وتحسين معيشة أفراده وأجياله القادمة.

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