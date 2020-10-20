إيران تسجل قفزة بوفيات وإصابات كورونا المسجلة خلال يوم واحد

2020/10/20 | 17:46 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت وزارة الصحة والعلاج والتعليم

الطبي الايراني، سيما سادات لاري،

اليوم الثلاثاء، تسجيل أكثر من 5 آلاف

إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد و322

حالة وفاة خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وذكرت سادات لاري في

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