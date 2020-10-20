اجندات انقرة.. ما هو ابعد من سوريا والعراق

2020/10/20 | 17:46 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بقلم: عادل الجبوري

اذا كان التصويت الاخير للبرلمان

التركي بتمديد العمليات العسكرية في

سوريا والعراق عام اخر، قد بدا لبعض

الاوساط والمحافل والسياسية، بأنه

اجراءا روتينيا مكررا ليس فيه شيئا

جديدا، فأن

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