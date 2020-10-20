حادثة دجلة.. انحراف سلوكي خطير

2020/10/20 | 17:46 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بقلم: زينب فخري

قضية محيرة، تسترعي الانتباه وتدعو

للتأمل طويلا فهي مؤشر خطير للانحراف

السلوكي في مجتمعنا، ولانهيار علاقة

لطالما كانت مضرب الأمثال في الحنان

والعطف والبذل.

بالأمس القريب اب يحرق أبناء

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