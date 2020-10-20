نائبة عن الفتح: الكاظمي يستغل ورقة الانتخابات المبكرة لإلهاء العراقيين

2020/10/20 | 17:48 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المعلومة/ خاص…

وصفت النائبة عن تحالف الفتح انتصار الموسوي، الثلاثاء، الانتخابات المبكرة بأنها لعبة حكومية للالهاء الشعب العراقي لتحقيق مارب اخرى.

وقالت الموسوي لـ /المعلومة/، ان “حكومة الكاظمي جاءت من اجل تحقيق هدفين هما ضبط الامن والتهيئة لانتخابات مبكرة وكلا الامرين لم تعمل عليهما حتى الان بل عمدت الى اجراء سفرات خارجية الى اوروبا وغيرها لعقد صفقات”.

واشارت الموسوي الى ان “تحديد الحكومة موعد 6 حزيران 2021 كموعد للانتخابات المبكرة هي لعبة لالهاء الشعب العراقي”، مؤكدة أن “الازمة المالية الراهنة ستكتف يد المفوضية بالاضافة الى مشكلة الدوائر المتعددة التي لم تتفق عليها الكتل السياسية حتى الان ما يعني ايعاز بان الانتخابات لن تتم وهذا يدفع الى تحقيق مارب الحكومة”.

وكشف النائب عن تحالف “سائرون” محمود الزجراوي، الثلاثاء، عن اتفاق بين عدد من القوى السياسية على تأجيل الانتخابات المبكرة إلى نهاية العام المقبل، مشيرا إلى أن تلك القوى السياسية، تعمل حالياً على تعطيل إكمال قانون الانتخابات.



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