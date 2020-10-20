توقعات في العراق بإرتفاع اسعار النفط خلال العام المقبل

2020/10/20 | 17:48 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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ديجيتال ميديا ان ار تي

توقعت وزارة النفط، الثلاثاء، ارتفاع اسعار النفط العالمية خلال الربع الثاني من عام 2021، رغم استمرار المخاوف على الطلب العالمي بسبب جائحة كورونا.

وذكر وزير النفط إحسان عبد الجبار في تصريح صحفي، اليوم (20 تشرين الاول 2020)، انه "يتوقع ان تصبح أسعار نفط أكثر جاذبية للمشاريع النفطية في العراق في الربع الثاني من العام القادم".

ويأتي تصريح عبدالجبار في وقت توقع فيه وزير الطاقة الروسي "ألكسندر نوفاك" انخفاض الاستثمار العالمي في الطاقة هذا العام وسط أزمة كورونا، بنسبة 18% الى 20%، وهذه النسبة تفوق انخفاض الطلب العالمي على النفط.

وكانت بنوك استثمارية قد توقعت في وقت سابق بقاء سوق النفط على تقلباته الحالية وان يصبح الوضع اكثر هشاشة حتى نهاية العام الحالي.

ا.ح

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