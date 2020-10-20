البنك المركزي يعلن استكمال المباحثات بشأن الاستثمار مع المصارف اللمانية في بغداد قريبا

2020/10/20 | 17:50 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

عقد محافظ البنك المركزي العراقي مصطفى غالب مخيف هذا اليوم الثلاثاء سلسلة اجتماعات مع مجموعة من المصارف الألمانية الكبيرة، وبحثت الإجتماعات فرص الاستثمار والعمل مع المصارف العراقية والتي لاقت استجابة عالية من المصارف الألمانية حيث أكدت على رغبتها في استكمال المباحثات في بغداد قريبا.

كما شارك معالي المحافظ برفقة معالي وزير المالية السيد علي علاوي ورئيس الهيئة الوطنية للاستثمار الدكتوره سهى النجار في الاجتماعات التي عقدت مع وزارة التنمية والاقتصاد ووزارة المالية الألمانيتين وذلك في اطار الزيارة الجارية الى المانيا ، حيث تم مناقشة سبل تعزيز العلاقات الاقتصادية بين البلدية وآفاقها المستقبلية.

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